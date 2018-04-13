Liseli öğrencilerden askere kolaylık sağlayacak robot

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Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri savunma sanayisine yönelik geliştirilen 'Porsuk' adlı robotu kamuoyuna tanıttı. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte mayın arama, imha etme ve sivil savunma amaçlı kullanılabilecek robot üretti. Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Porsuk adı verilen robotun savunma sanayine hizmet edebileceğini belirterek robotun tamamen okuldaki öğretmen ve öğrenciler tarafından geliştirildiğini söyledi. Öğrencileri geleceğe hazırlarken bir taraftan da, üreten birer birey olarak yetişmeleri için çalıştıklarını vurgulayan Kütükcü, organize sanayi bölgesindeki okulda öğrenim gören öğrencilere iş garantisi sunduklarını, liseyi bitirdikten sonra iş hayatına atılmak isteyen tüm öğrencilere iş imkanı sağlama taahhütleri bulunduğunu ifade etti.