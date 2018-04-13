Afrin'den Meram'a mesaj var

Meram Belediyesi'nin organizasyonuyla Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin'deki bulunan güvenlik güçlerine yazılan mektuplara bölgedeki polis ve askerlerden cevap geldi. Şerife Sinop'un "Bu mektubu seher vakti 4.30 gibi sana yazıyorum. Ben de dua nöbetindeyim Mehmedim..." mektubuna özel harekat polisleri "Sağolasın Şerife anne, iyi ki varsınız" mesajıyla cevap verdi. Kahraman Mehmetçiğimizin Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında teröristlere yönelik düzenlediği Afrin Operasyonu devam ederken Meram Belediyesi bünyesindeki Meram Kadın Meclisi ve Meram Gençlik Meclisi tarafından Mehmetçik'e destek maksadıyla "Destan Yazan Mehmetçik'e Söyleyecek Sözümüz Var" sloganıyla mektup yazma kampanyası düzenlendi. 23 Şubat'ta yazılan bütün mektuplar, Meram Belediyesi tarafından bölgede görev yapan kahraman asker ve polislere gönderildi. Afrin Harekâtı'nda görevli Polis Özel Harekat ve Jandarma Özel harekat ekipleri yazılan mektupları okuduktan sonra moral buldu. Asker ve polisler, mektupları kaleme alan Meram Kadın ve Meram Gençlik Meclisi üyelerine SMS yoluyla teşekkür mesajı gönderdi.

"SAĞOLASIN ŞERİFE ANNE"

Şerife Sinop'un kaleme aldığı; "Ben seni görmedim ama kalben sana bir sevgim düştü. Annem, benim de senin gibi yavrularım var. Bundan sonra yavrularımın biri de sensin. Bu mektubu seher vakti 4.30 gibi sana yazıyorum. Ben de dua nöbetindeyim Mehmedim..." cümlelerini okuyan özel harekât polisi, telefonuyla mektupta yer alan numaraya mesaj gönderdi. Özel Harekat polisi, "Sağolasın Şerife Anne. Mektubun elimize ulaştı. Yazdığın o güzel sözler için çok teşekkür ederiz anne. İyi ki varsınız." şeklinde cevap verdi. Gönderilen yüzlerce mektuptan etkilenerek moral bulan Mehmetçiklerden bir diğeri ise gönderdiği SMS'te "Hepinizden Allah razı olsun. Afrin'den sizlere selam olsun. Herşeyimiz var çok şükür. Dua edin bizlere. Varlığınız yeter." cümlelerine yer vererek duygularını ifade etti. Sınırlarımızda oluşturulmak istenen terör koridorunu temizlemek üzere kahraman ordumuzun Zeytin Dalı Harekâtını başarıyla sürdürdüğünü hatırlatan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, "Mehmetçiğimiz orada güvenliğimizi sağlarken bizler de dualarımızla onlara destek olduk ve olmaya devam edeceğiz. Kahraman ordumuza destek vermek maksadıyla Meram Kadın Meclisi ve Meram Gençlik Meclisimizle birlikte "Destan Yazan Mehmetçik'e Söyleyecek Sözümüz Var" sloganıyla mektup yazma kampanyası başlatmıştık. Vatandaşlarımız kendi el yazılarıyla yazdıkları mektupları bizim aracılığımızla bölgeye gönderdi. Bölgedeki polis ve askerimizin bu mektuplardan moral bulması bizi mutlu etti" dedi.