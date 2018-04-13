Otomotiv sektörü büyük dönüşümün eşiğinde

Konya Sanayi Odası tarafından düzenlenen Otomotiv Sektörünün Geleceği konferansının sonuç raporu açıklandı. Türkiye'den ve dünyadan sektör otoritelerinin yoğun katılımı ile gerçekleştirilen konferansın sonuç raporunda, otomotiv sektörünün ekonomi üzerindeki ağırlığının devam edeceğine ancak sektörde ciddi dönüşümler yaşanacağına vurgu yapıldı. Otomotivde Yenilikçi Teknolojiler ana temasıyla iki gün boyunca dört oturumda gerçekleştirilen OSEG konferansı sonuç raporunda elektrikli otomobillerden ve otonom araçlardan 'geleceğin otomobilleri' olarak bahsedilirken, 2025 yılının altı çizildi. Raporda, şu anda elektrikli araç maliyetlerinin yüzde 45'ini oluşturan batarya maliyetlerinin 2025 yılında yüzde 25 seviyesine düşmesinin beklendiği, elektrikli araçların içten yanmalılara kıyasla daha ucuz olacağı belirtildi. OSEG 2018 raporunda geleceğin araçlarının elektrikli olacağı, Türkiye dâhil tüm ülkelerde gelecek stratejilerinin elektromobilite üzerine kurulduğunu, sürücüsüz olarak da bilinen otonom araçların, çevrelerini algılamak için sahip oldukları çeşitli sensörler ile insan müdahalesine gerek duymadan, özerk bir şekilde hareket etme kabiliyetine sahip olacaklarına yer verildi.

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