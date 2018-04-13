Selçuklu Belediyesi tarafından "Selçuklu Torunları Ecdatla Buluşuyor" sloganı ile 3. etabına başlanan Çanakkale kültür ve tarih turları aralıksız devam ediyor. Selçuklu'nun Türkiye'ye örnek projesi ile ilçede okuyan tüm 10. sınıf öğrencileri Konya'dan uçak ile günübirlik Çanakkale'ye gidiyor ve yine aynı günün sonunda Konya'ya dönüyor. Çanakkale'yi bir gün boyunca gezme ve tarihi yerinde yaşama fırsatı bulan Selçuklu torunları bundan 103 yıl önce vatan toprağını işgal etmek isteyen düşmanlara karşı kahraman ecdadın şanlı mücadelesine yerinde şahitlik etme fırsatı buluyor. Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'da gezinin başladığı ilk günden itibaren Çanakkale'ye giden kafilelerle yakından ilgileniyor. Her fırsatta gençlerin gezi ile ilgili düşüncelerini dinleyen ve sosyal medya hesabında gençlerin paylaşımlarına yer veren Altay, Konya'dan Çanakkale'ye giden Gazi Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mümine Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini uğurladı.

Öğrencilere hayırlı yolculuklar dileyen Altay, Çanakkale organizasyonu için kara, deniz ve hava taşıtlarının kullanılacağını, rahat ve hızlı ulaşımın sağlanacağını söyledi. Altay, "103 yıl önce bu vatan için şehit olan ecdadımızın ziyaretine gidiyorsunuz. Bu ziyaretleri kesinlikle turistik gezi olarak düşünmemek gerekir. Organizasyon günübirlik olduğu için süreyi daha iyi kullanabilmek adına uçak yolculuğu ve diğer ulaşım araçlarıyla hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. 250 bin şehidimizin bulunduğu ecdadımıza bol bol dua götürelim. Manevi iklimi yerinde teneffüs edelim. Rehberlerimizi iyi takip edelim. Onların her sözünü iyi idrak edelim. Tekrar evinize döndüğü zaman farklı duygularla ecdadı hayır dualarla yad etmiş şekilde, dolu olarak dönelim. Ziyaretiniz makbul olsun" dedi.