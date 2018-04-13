Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Konya Bölge Haberleri > Seydişehir Kitap Günleri başlıyor

başlıyor

Seydişehir, 16-22 Nisan arasında düzenlenecek 2. kitap günlerine etkinliğinde ünlü yazarlara ev sahipliği yapacak

Giriş Tarihi: 13.4.2018
Seydişehir Kitap Günleri başlıyor

İkincisi düzenlenecek olan 15 Temmuz Milli İrade Meydanında kitapseverlere kapılarını açıyor. Sosyal ve kültürel seviyeye katkı sağlayacak etkinliğe 19 yazar, onlarca yayınevinin katılacak. Kahraman Tazeoğlu, Turgay Güler, Yavuz Bahadıroğlu, Vehbi Vakkasoğlu, Talha Uğurluel, Hayati İnanç ve Mete Yarar'ın okurları için Şaban Cengiz Kültür Merkezinde konferans verecek. 2017 yılında ilki düzenlenen kitap günlerine yoğun katılım olduğunu kaydeden Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, geçen 10 bini öğrenci, 20 bin vatandaşın Kitap günlerini ziyaret ettiğini söyledi. Tutal, "bilinçli ve başarılı bir nesil için kitap okumalıyız. Gençlerimizi kitap okumaya teşvik etmeliyiz, Bizde bu konuda üzerimize ne düşerse yapacağız" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Seydişehir Kitap Günleri başlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN