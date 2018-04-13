Seydişehir Kitap Günleri başlıyor

İkincisi düzenlenecek olan Seydişehir Kitap Günleri 15 Temmuz Milli İrade Meydanında kitapseverlere kapılarını açıyor. Sosyal ve kültürel seviyeye katkı sağlayacak etkinliğe 19 yazar, onlarca yayınevinin katılacak. Kahraman Tazeoğlu, Turgay Güler, Yavuz Bahadıroğlu, Vehbi Vakkasoğlu, Talha Uğurluel, Hayati İnanç ve Mete Yarar'ın okurları için Şaban Cengiz Kültür Merkezinde konferans verecek. 2017 yılında ilki düzenlenen kitap günlerine yoğun katılım olduğunu kaydeden Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, geçen 10 bini öğrenci, 20 bin vatandaşın Kitap günlerini ziyaret ettiğini söyledi. Tutal, "bilinçli ve başarılı bir nesil için kitap okumalıyız. Gençlerimizi kitap okumaya teşvik etmeliyiz, Bizde bu konuda üzerimize ne düşerse yapacağız" dedi.

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