Sezonun ilk gösterisi yuvada

Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu dünyada 8 süpersonik savaş uçağıyla gösteri yapan tek akrobasi timi olan Türk Yıldızları, 2018'in ilk gösterisini Konya'da yapacak. Dünyanın sayılı süpersonik akrotimlerinden olan Türk Hava Kuvvetleri'nin göz bebeği, gökyüzünün milli takımı Türk Yıldızları, "Hasret bitiyor! Bu sezon seyircimizle ilk buluşma yeri, yuvamız Konya. Pazar günü Türk Yıldızları Parkındayız" açıklamasıyla gösteriyi duyurdu.

SOLOTÜRK DE GÖSTERİ YAPACAK

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Akıncı Üssü'nden Konya'ya taşınan SoloTürk de aynı gün gösteri yapacak. Türk Hava Kuvvetleri'nin sahip olduğu modern ve yüksek performanslı F-16 uçağının kabiliyetlerini, kullanımı için gereken yüksek seviyedeki bilgi ve beceriyi izleyiciye gösteri şeklinde sunan gösteri ekibi olan SoloTürk, dünyada F-16 uçağıyla gösteri yapabilen sayılı akrobasi timlerinden birisi olarak biliniyor. Türk Yıldızları 6 Mayıs'ta Akşehir'de 12 Mayıs'ta ise Ereğli'de sevenleriyle buluşacak. Türk yıldızlarının Akşehir'de yapacağı gösteri ile ilgili Akşehir Kaymakamlığı'nda, bilgilendirme ve alınması gereken tedbirlerle ilgili toplantı yapıldı. Türk yıldızlarının dünyada söz sahibi olduğunu söyleyen Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk "Akşehir'de bir gösteri yapılması bizleri mutlu etti. İlçe yöneticileri olarak gösteri günü eksiksiz bir şekilde çalışmalarımızı yapacağız" dedi. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'da, "Akşehir Belediyesi olarak etkinlikler kapsamında gerekli her türlü çalışmalar ilgili teknik arkadaşlarımızca yönetilecektir. Akşehir Belediyesi olarak Türk Yıldızlarının şehrimizde gösteri yapması bizi mutlu etmiştir" diye konuştu. 12 Mayıs'ta Ereğli semalarında yapılacak gösteri uçuşuyla ilgili Ereğli'ye gelen pilotlar Belediye Başkanı Özkan Özgüven ile buluştu. Belediye Başkanı Özgüven, "Gururumuz hava kuvvetlerimizin 'Türk Yıldızları' Pazar günü Ereğlimiz Semalarında gösteri yapacaklar. Pilotlarımızı, ön hazırlık için bir toplantı gerçekleştirmek üzere şehrimizde misafir ettik. Şehrimizde ilk olacak program şimdiden bizleri heyecanlandırıyor. Güzel bir program hazırlıyoruz. Bu noktada izleyenleri mest edecek gösteri için şimdiden Hava Kuvvetlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.