Türkiye’nin tek silah sanayisi, Beyşehir’e kuruluyor

Beyşehir Belediyesi tarafından Kızılcabelen mevkisinde imara açılan 80 bin metrekarelik alanda kurulacak Silahçılar Küçük Sanayisi'nin, yerleşim merkezinde av tüfeği üretimi yapan firmaları da burada tek bir çatı altında buluşturacağını söyledi. Üzümlü'de yürütülen çalışmalarla kurulması planlanan sanayi sitesinde biner metrekareden oluşan ve her birisi birer fabrika niteliğinde faaliyet gösterecek 50 sanayi tipi yapının inşa edileceğini vurgulayan Özaltun, "başkanlığını aynı zamanda Üzümlü Mahallemizin Muhtarı olan Salih Özparlak'ın yürüttüğü Kooperatif tarafından bugüne kadar yürütülen çalışmalar çerçevesinde gerek hazineden, gerekse şahıslardan arazi temini ve alımı faaliyetleri gerçekleştirildi. Belediye olarak da bu bölgeyi sanayi bölgesi olarak imara açtık. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ise buradaki firmalara yüzde 60 oranında inşaat desteği sağlıyor. Sanayi Sitemizin iki yıl içerisinde tamamlanmasını hedefliyoruz. Belediye olarak biz de altyapı ve harfiyat çalışmalarına destek vereceğiz. Sanayi Sitemiz tamamlanıp hizmete girdiğinde, yerleşim merkezinde faaliyet gösteren av tüfeği üretimi gerçekleştiren firmalarımız tesislerini buraya taşıyacak. Burası, artık yeni dönemde Üzümlü'de av tüfeği üretiminin yeni merkezi haline gelecek" dedi. Sitenin tamamlanmasıyla yaşanan işyeri sorununu da çözüme kavuşturulacağını belirten Özaltun, Üzümlü'de, yıllık ortalama 360 bin adet av tüfeği üretimi yapıldığını, sanayi sitesi devreye girdiğinde, buradaki tesislerde üretim miktarının daha da üst noktalara çıkacağını öngördüklerini kaydetti.

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