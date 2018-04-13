Yüksek yoğunluklu lazer, ağrıları dindiriyor

Ağrı tedavisinde en etkili yöntemlerden olan yüksek yoğunluklu lazerin oldukça etkili olduğunu belirten Uzm. Dr. Nermin Atcı, boyun, bel ve sırt ağrılarında 10 seanslık tedavi sonrasında yüzde 90 düzelme sağlandığını söyledi. Hilterapi olarak da bilinen yüksek yoğunluklu lazer tedavisi ağrı tedavisinde etkinliği kanıtlanmış en güvenilir yöntem olarak 2002'den bu yana tüm dünyada kullanılmaya başladıktan kısa süre sonra FDA (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) onayı aldı. Hilterapiyi diğer lazer uygulamalarından ve diğer tüm fizik tedavi ajanlarından farklı kılan özelliğin ise derin dokulara etki etmesi olduğunu belirten Dr. Nermin Atcı, lazerin yaklaşık 6-12 cm derinliğe kadar etkisini gösterdiğini söyledi.

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