Meram’da eğitim şöleni

Meram Belediyesi ve Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün iş birliğiyle düzenlenen, öğrenciler arasında birlik ve beraberliğin oluşmasını amaçlayan "Birlikte Daha İyiye Daha Güzele" projesinde "İnsana En Çok Okumak Yakışır" etkinliği gerçekleştirildi. Kültürpark'ta bulunan Amfi Tiyatro alanında gerçekleşen etkinliğe Meram Kaymakamı Resul Çelik, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Ali Kaban, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



"7 FARKLI OKULLA, 7 FARKLI ETKİNLİK"

Proje Koordinatörlerinden Gödene TOKİ Şehit Yunus Berber İlkokulu Müdürü İbrahim Nalbant, proje hakkında bilgiler vererek, "Üç yıl önce "Birlikten rahmet doğar" ilkesine dayanarak bu projeyi gerçekleştirdik. Bugün 7 okulumuzdaki müdürlerimizle birlikte 7 etkinliği Meram Belediyemiz ve Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün destekleriyle projemizi oluşturduk. Gerçekleştirdiğimiz etkinlikler kapsamında ilk olarak Kozağaç Parkı'nda sağlık yürüyüşü gerçekleştirdik. Bugün, "İnsana En Çok Okumak Yakışır" ilkesiyle ikinci etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. "Hayatın kendisi okumaktır" diyerek buraya geldik. İnşallah hayatın akışını okumak için durdurmaya çalışacağız. Etkinliklerimizin devamında Meram Belediyemizin öncülüğünde Kitap Okuma Yarışması yapılacak. 6 farklı kitapla 18 bin öğrenciye hitap edilecek bir yarışma olacak. Konya'nın her köşesinden talep geldi ve ilk iş günü içerisinde 18 bin kişilik kontenjanı doldurduk" şeklinde konuştu.



"MERAM BELEDİYESİNİN EĞİTİME VERDİĞİ DEĞER"

Proje Koordinatörü Nalbant, dördüncü etkinliğin Mehmetçik'e su olacağını ifade ederek, "Mayıs ayı içerisinde Afrin'e 7 okul koordinatörlüğünde su göndereceğiz. Yine Mayıs ayı içerisinde Seydişehir'in Yaylacık Mahallesi'ne sevgimizi götüreceğiz. Oradaki çocuklara kitap ve oyuncak hediye edeceğiz. Buradaki amacımız öğrencilerimizin birlik ve beraberliğini pekiştirmek. Bu ayın sonunda ise talep eden öğrenci ve velilerimizle birlikte Tınaztepe'ye gezi düzenleyeceğiz. Son olarak özellikle Meram Belediyemizin eğitime verdiği değer sayesinde 18 bin adet bastırılan kitaplardan yapılacak sınavla 450 öğrencimize hediyelerini takdim edeceğiz. Projede emek veren koordinatörlerimize, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, Meram Kaymakamımıza ve Meram Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz" dedi.



"İZLEYEN DEĞİL, OKUYAN BİR NESİL"

Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Ali Kaban ise, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çalışmaları kapsamında Konya'da yoğun bir okuma faaliyetinin yürütüldüğünü belirterek, "İlçemiz okulları gerçekleştirilen okuma faaliyetlerde her zaman başı çekmektedir. Hedefimiz okuyan bir nesil yetiştirmek. Geleceğe mührümüzü vurabilmenin tek yolu okuyan, düşünen ve üreten bir nesil yetiştirmekten geçtiği için seyreden değil de ilkokul döneminden itibaren çocuklarımızı okuma kültürüne alıştırmaya çalışıyoruz. Sevgili öğrenciler, eğitim hayatının başındaki kişiler olarak kendi yaş grubunuza uygun olan kitaplardan günlük okuma süresi belirlemenizi istiyoruz. Her gün okuma saatleriniz olmalı. Bu sizi hayatta başarılı kılacaktır. Projelerimizde bize rehberlik eden Kaymakamımıza ve her türlü desteğini bizden esirgemeyen Meram Belediye Başkanımıza okullarımız, öğrencilerimiz ve velilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum" şeklinde görüş belirtti.



"MERAM'DA ÖĞRENCİLERE BİRLİK VE BERABERLİK AŞILANIYOR"

Meram'da öğrencilere, gençlere birlik ve beraberliğin aşılandığını belirten Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, "Meram Belediyesi ve Meram İlçe Müdürlüğü'nün iş birliğiyle "Birlikte Daha yiye Daha Güzele" projesi gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında ilkokul öğrencilerimize yönelik olarak farklı etkinlikler düzenlenirken birlik ve beraberlik ilkesi ön plana çıkarılıyor. Kaymakamlığımız, belediyemiz ve ilçe milli eğitim müdürlüğümüz ile birlikte eğitime katkı sağlamak amacıyla yeni bir projeye daha imza atıldı. Proje kapsamında ilk olarak "Sağlıklı Yaşam İçin Sen de Adım At" sloganıyla sağlık yürüyüşü gerçekleştirdik. Çocuklarımızın dikkatini çekerek sağlıklı beslenmeleri ve hareket etmelerini hedefledik. Bundan sonraki süreçte yapılacak etkinliklerle de binlerce öğrencimizin ruh ve gönül dünyasına dokunmaya devam edeceğiz. Projemizde, "Birlikte daha iyiye, daha güzele" derken ilkokulların 2. 3. Ve 4. sınıflarındaki öğrencilerimize yönelik pek çok etkinlik gerçekleştirilecek" dedi.



"ÇOCUKLARIN MİLLİ DUYGULARLA ÇAĞIN DONANIMLARIYLA YETİŞMELERİNE KATKI SAĞLAMAYI GÖREV BİLDİK"

Başkan Toru, "Çocuklar, milletimizin umut çiçekleri, aydınlık yarınlarımızı kucaklayan güçlü kollarıdır" diyerek, "Çocuklarımızın sağlıklı, eğitimli, mutlu ve özgür bireyler olarak hayata devam etmesi bizlerin en büyük arzusudur. Meram Belediyesi olarak çocuklarımızın geleceğin teminatı olduğu gerçeğinden yola çıkarak milli duygularla çağın donanımlarıyla yetişmelerine katkı sağlamayı görev bildik. Eğitime verdiğimiz destek bundan önce olduğu gibi bundan sonra da devam edecek. Projenin hayata geçirilmesindeki emeklerinden dolayı Meram Kaymakamımıza, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, organizasyonda görev alan tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimize ayrı ayrı teşekkür ederim" diye konuştu.



"TEMEL HEDEF VE GAYEMİZ; MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİ BENİMSEYEN BİR NESİL"

Meram Kaymakamı Resul Çelik ise, temel hedef ve gayelerinin, okuyan, araştıran, bu okuduklarını hayatına uygulayan milli ve manevi değerleri benimseyen bir nesil yetiştirmek olduğunu ifade ederek, "Bu bizim boynumuzun borcudur. Bu vesileyle hazırlamış olduğumuz projeye destek veren belediye başkanımıza ve proje ekibine teşekkür ederim" diyerek Meram Belediye Başkanı Fatma Toru'ya desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Konuşmaların ardından alanda bulunan herkes Meram Belediyesi tarafından hediye edilen kitapları okudu.