Yazarlar okurlarıyla buluştu

19 yazar ve yüzlerce yayın evinden on binlerce kitabın, Seydişehirli kitapseverlerle buluşturulduğu Seydişehir 2. Kitap Günleri yoğun ilgi görüyor. Kitaplara ve yazarlara ilgi gösteren vatandaşlar da etkinliği düzenlediği için Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal'a teşekkür etti. Etkinliğin her yıl düzenlenmesini isteyen kitapseverler önümüzdeki yıllarda kitap günlerinin devam etmesini talep etti.

İmza günü ve söyleşilere katılmak üzere Seydişehir'e gelen yazarlar Mine Sota, Tolga Akpınar lise öğrencileriyle söyleşide buluştu.

Yazar Mine Sota, "Seydişehir'e geçen yılda gelmiştim. Kitap günleri için hakikaten ilgi çok büyük. Bu da bir yazar olarak bizi sevindiriyor. O yüzden mutluluğumuza diyecek yok. Burada olmak ve Seydişehirli öğrenciler ile imza gününde buluşmak bizim için onur verici" dedi.

Yazar Tolga Akpınar da, Seydişehir'de kitaba ilgi duyan bir kitlenin olduğunu vurgulayarak, "Seydişehir'e ilk defa geliyorum. Fakat havası çok güzel, kültür seviyesi de öyle. Öğrenciler çok sıcak ve içten karşıladılar. Seydişehir Belediyesine düzenlemiş olduğu kitap günlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir etkinlik ve güzel bir ortam, devamını bekliyoruz. Belirli bir kitapsever kitlesi var" şeklinde konuştu.

Okullarda öğrencilerle söyleşilerini tamamlayan yazar Sota ve Akpınar daha sonra 15 Temmuz Milli İrade Meydanında bulunan çadırda okuyucularıyla imzada buluştu.

