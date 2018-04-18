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Hurdacıdan aldığı 3 bin yle sera yaptı

’ta ürünleri soğuk havadan etkilenmesin diye hurdacıdan aldığı 3 bin adet 5 litrelik yle sera yapan çiftçi , bu sayede hem sera maliyetini düşürüyor hem de diğer çiftçilere oranla 1 ay önce ürün elde ediyor.

İHA Konya Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 11:14
Hurdacıdan aldığı 3 bin pet şişeyle sera yaptı

'ın Başıbüyüklü Köyü'nde çiftçilikle uğraşan , erken ürün almak için tarlasına ektiği sebze fidelerini, hurdacıdan aldığı 3 bin ile don olayından koruyor. Yozgatlı çiftçi, zirai don olayına karşı geliştirdiği bu ilginç yöntemle hem ürünlerini soğuk gecelerde don olayına karşı koruyor hem de erken ürün elde etmeyi amaçlıyor.

Bu yöntemi internette hobi bahçesi yapılan yerlerde gördüğünü ve kendisinin de uyguladığını söyleyen Kılıç, tarlasının 2 dönümüne ektiği sebzeleri bu yöntemle soğuktan koruduğunu söyledi. 5 litrelik 3 bin pet şişenin kendisine 500 liraya mal olduğunu dile getiren Kılıç, sera yapmak ve sebzelerin üzerini örtmenin maliyetinin ise yaklaşık 3 bin lira olduğunu ifade etti.

Kılıç, köylerinde genelde sebze ekiminin 25 Nisan'dan itibaren yapıldığını anlatarak, "Daha erken ürün almak için ben 25 Mart'ta ekim yaptım, bu şekilde pet şişe ile sebzeleri korumaya aldım. Şu an da sebzeler büyüyor, don olmasına rağmen zarar görmedi. Mayıs'ın 10'unda da pet şişeleri tekrar alacağım. Bu yıl bunu ilk defa denedim, başarılı olursam bundan sonra da her zaman bu şekilde yaparım" şeklinde konuştu.

Yozgat'ta iki gün önce don olayının yaşadığını ve ceviz ağaçlarını soğuk vurduğunu belirten Kılıç, buna rağmen pet şişe ile korunan fidelerin soğuktan etkilenmediğini sözlerine ekledi.

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Hurdacıdan aldığı 3 bin pet şişeyle sera yaptı
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