Yerköy’de 200 bin dekar alanda anız sürümüne başlanıldı

Yerköy'e Bağlı Orhan Köyü çiftçilerinden Necati Özer, baharın gelmesiyle birlikte nadas alanlarının yabani otlarla kaplandığını belirterek, bu aylarda sürülmemesi halinde tarlanın gelecek yıl verimini de düşüreceğini söyledi.

Özer, "Bölgemizde sulanabilir tarım arazisi fazla olmadığından dolayı her yıl arazimizin bir kısmını ekiyor bir kısmını da nadasa bırakıyoruz. Nadasa bıraktığımız tarlalarımızın baharın gelmesiyle birlikte sürümüne başladık. Şuan nadas alanlarının üzeri geçen yıldan kalan ve farklı bitki türleri ile kaplı olduğu için sürülmesi gerekiyor. Sürmediğimiz ya da geciktirdiğimiz takdirde bu otlar tarladan beslenir ve 2019 yılının da verimini düşürür. Nisan ve Mayıs aylarında yağan yağmurlarla tekrar yaban otlar çıksa da tarlaya o kadar zarar vermez. Şuan pullukla sürüyoruz. Tekrar otlanması halinde kazayağı ile tekrar sürerek ekime hazırlamış oluruz."diye konuştu.

Hacı Özbek'te benzer ifadeler kullanarak bölgede ekim yapılan arazi kadar nadas alanlarının bulunduğunu belirterek, "Her yıl tarlalarımızın bir kısmını ekiyor diğer bir kısmını nadasa bırakıyoruz. Nadasa bırakmadığımız takdirde üst üste ekim yaptığımız zaman yarı yarıya verim kaybına uğruyoruz. Bu yüzde 600 dekar arazinin 300 dekarını bu yıl 300 dekarını ise önümüzdeki yıl ekiyoruz. Mazot litre fiyatlarının yüksek olması biz çiftçileri zor durumda bırakıyor. Tarım bakanlığımız mazot konusunda biz çiftçilere gerekli indirimi sağlamasını istiyoruz."diye konuştu.

Yerköy Ziraat Odası Başkanı Bahri Yılmaz'da bölgelerinde her yıl olduğu gibi bu yılda nadas alanlarının sürümüne başlanıldığını belirterek, yaklaşık 200 bin dekar alanda anız sürümünün yapılacağını söyledi. Başkan Yılmaz, "İlçemizde yaklaşık 200 bin dekar alanda anız sürümü gerçekleştirilecek. Bu yıl çiftçilerimiz nohut fiyatlarının yüksek olması sebebiyle nadas alanlarını nohut ekimi ile değerlendirdiğini görüyoruz. Çiftçilerimiz mazot fiyatlarındaki artıştan şikayetçi ayrıca ürünlerin değerinde satılmasını istiyor. Girdi maliyetlerinin yüksek olması çiftçimizin sağlıklı bir şekilde üretim yapmasını engelliyor. Devletimizin bu konuda çiftçilerimize yönelik gerek mazot, gerekse gübre ve diğer ürünlerde maliyet hesaplarını dikkate alarak girdi maliyetlerinde indirim yapmalarını istiyoruz."diye konuştu.