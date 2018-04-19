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Başkanlar güven tazeledi

iş dünyası seçimleri için kurulan sandıklardan birlik ve beraberlik mesajı çıktı. Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve Sanayi Odası’nda mevcut başkanlar güven tazeledi

HALİT TURAN
HALİT TURAN Konya Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018
Başkanlar güven tazeledi
Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk 70 komiteden 68'ini kazanarak tarihi bir başarıya Ticaret Borsası da Hüseyin Çevik ile devam dedi. Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü ise 24 meslek komitesinin tek listesi olarak seçimlere girdi. iş dünyasında seçim heyecanı vardı. Ticaret Odası ve Ticaret Borsasında geçtiğimiz hafta yapılan meslek komiteleri seçimlerinin ardından yönetim kurulu ve meclis üyeliği seçimleri yapıldı. Konya Ticaret Odası'nda tek listeyle gidilen seçimlerde yeniden yönetim kurulu başkanlığına aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkan yardımcısı olan Selçuk Öztürk seçildi.

'KONYA EKONOMİSİNE KATKI'
KTO Başkanı Selçuk Öztürk daha çok çalışma gayretinde olacaklarını belirterek Konya Ticaret Odası olarak bir yandan üyelerinin ticaret hayatında yaşadığı sıkıntıları giderecek, bir yandan da şehrin ekonomisine katkı sağlayacak projeleri yürütmeye devam edeceklerini söyledi. Konya Sanayi Odasında 24 meslek komitesinin tamamında mevcut başkan Memiş Kütükcü'nün tek listesi ile gidilen seçimde Konyalı sanayiciler birlik ve beraberlik mesajı verdi. Konya Sanayi Odası Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Memiş Kütükcü, seçimleri şölen havasında gerçekleştirdiklerini belirterek "Bu şehrin sanayicileri başarı merdivenlerini tırnaklarıyla kazıyarak çıktı" dedi. 7 Nisan'da yapılan seçimde Konya Ticaret Borsası'nın yeni yönetim kurulu Hüseyin Çevik, Mehmet Büyükalim, Bahri Karapınar, Kazım Küçükçöğen, Mustafa Topcu, Mustafa Akdoğan, Servet Kayısı'dan oluştu.
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Başkanlar güven tazeledi
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