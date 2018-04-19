Çiftçiler yeni ilaçlama makinesiyle tanıştı

Üretim ve Ar-Ge çalışmalarıyla ilaçlama teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren Agrifac, 2011'den bu yana Türkiye pazarında hizmet vermeye devam ediyor. Makineleri tüm Türkiye'de faaliyet gösteren Agrifac, kullanıcılardan da olumlu tepkiler alıyor. Konya
Tarım Fuarı'nda sergilenen ve 20 traktör, 30 kişi ile iki haftada yapılan ilaçlama işinin 3 günde tamamlanmasını sağlayan makineye Karapınarlı çiftçiler de yoğun ilgi gösterdi. Karapınar Ziraat Odası Başkanlığı, Agrifac ile arasında anlaşma sağlayarak çiftçilere büyük kolaylık sağlayan makineyi hizmete sundu. Tarım ilaçlama makinesi Karapınar Çölleşme ve Erozyonla Mücadele İstasyonunda firma yetkilileri tarafından çiftçilere tanıtıldı. Çiftçilerin yoğun katılım sağladığı etkinlikte iş makinesinin özelikleri firma yetkilileri tarafından anlatıldı. Üretimde kaliteyi artırmak ve iş gücü ile tasarruf sağlamak amacıyla hizmete sunulan Agrifac ilaçlama makinesi, 2 metre yükselebilen araç yönetim paneliyle 2,5 metre yükseklikten ilaçlama yapılabiliyor. Sensörlerle donatılmış makine, ilaç fazlalığından bitkiyi koruyarak hem zamandan hem de ilaçtan tasarruf sağlıyor.