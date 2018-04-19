Gıda ve Tarım Üniversitesi’nde Tarım 4.0 konferansı

Konya
Gıda ve Tarım Üniversitesinde "Endüstri 4.0 bağlamında Tarım 4.0" konulu konferans düzenlendi. Konferansta konuşan Ali Rıza Ersoy, Türkiye'nin geleceği açısında tarımın stratejik bir öneme sahip olduğunu belirterek toprakları verimli kullanmanın önemine vurgu yaptı. KGTÜ ülkemizin tarım alanında sürdürülebilir, rekabetçi, üstünlük sağlayacak stratejik yol haritasının belirlenmesine katkı sağlamak ve özellikle de Türkiye'de tarım ve gıdanın öncüsü olacak nitelikli insan kaynağını yetiştirmek için yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Endüstri 4.0'ın ülkemizde yaygınlaşması konusunda önemli çalışmaları bulunan ION Akademi kurucusu Ali Rıza Ersoy "Tarımda Endüstri 4.0" konferansı verdi.