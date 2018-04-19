‘Kentsel dönüşümle atıl bölgelerimiz canlanacak’

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi, Bakanlar Kurulu kararıyla Hamidiye, Hıdırlı ve Dalmaz mahallelerinde riskli ilan ettiği alanda metruk binaların yıkımına başladı. 'Ereğli'mizde atıl bölge bırakmayacağız' diyen Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "Şehrimizde kötü görüntü oluşturabilecek ya da kötü amaçlarla kullanılabilecek hiçbir yer bırakmayacağız. Bu kapsamda metruk yapıların yıkımını gerçekleştiriyoruz. Ereğli'mize daha modern ve estetik bir kent hüviyeti kazandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Kentsel Dönüşümün önemine vurgu yapan Özgüven, "Fatih Camii önünde Kentsel Dönüşüm Ofisi kurduk. Hamidiye, Hıdırlı ve Dalmaz mahallelerimizi kapsayan 14,6 hektarlık bir alanda proje çalışmalarımız olacak. Bu bölgedeki kötü görüntü teşkil eden ve riskli alanlar ortadan kalkmış olacak. Mesai mefhumu gözetmeksizin yoğun olarak çalışıyoruz. Amacımız Ereğli'ye layıkıyla hizmet etmek, şehrimizi hak ettiği yerlere ulaştırmak" dedi.