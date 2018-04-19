“Şehrim 2023” otobüsü Konya’da

AK Parti
Genel Merkezi tarafından başlatılan Şehrim 2023 Projesi kapsamında tüm Türkiye'yi dolaşmaya başlayan otobüs Konya
'ya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile birlikte Türkiye'nin yeni bir döneme girdiğini belirterek, "Şehirlerimizin buna adapte olması, proje üretmesi ve 2023'e güçlü bir şekilde hazırlanması gerekiyor" dedi. AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından organize edilen Şehrim 2023 Otobüsü Konya'ya geldi. Projenin Konya ayağındaki programa katılan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Türkiye'de yeni bir dönemin başladığını dile getirerek, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin önemine dikkat çekti. Başkan Akyürek, "Çevre, şehir ve kültür. Bu başlıklarda bugüne kadar çok önemli çalışmalara imza atıldı. Değişim ve gelişme her alanda kendini hissettiriyor. Bulunduğumuz çevre, daha 13-14 sene önce dikenli tellerle çevrili bir alandı. Şimdi çok farklı bir şekle geldi. Şehrimizin her bölgesinde bu değişimi ve gelişimi izliyoruz. Şimdi yeni bir dönem başlıyor. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle Türkiye, daha iddialı bir döneme girmiş olacak. 2023'te dünyanın en güçlü ülkeleri arasında yer alma hedefini koydu. Şehirlerimizin buna adapte olması, buna göre proje üretmesi ve şehirlerimizin 2023'e güçlü bir şekilde hazırlanması gerekiyor" dedi. 'BU ŞEHİR HEPİMİZİN'
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da Şehrim 2023 Projesi'nin AK Parti iktidarlarının 17'nci yerel yönetimlerin ise 15'nci yılında çevre, şehir ve kültürü nereden nereye taşıdığını ortaya koymak ve 2023 hedeflerinde bir yol haritası belirlemek adına yürütüldüğünün altını çizdi. Angı, "Bulunduğumuz noktadan bakacak olursak içinde bulunduğumuz Kılıçaslan Meydanı ne durumda idi, Adliye Sarayı ve Kültürpark'ın giriş ve çıkışında pek çok sıkıntılar mevcuttu. Ama Büyükşehir Belediye Başkanımız ve bakanlığımızın sağladığı desteklerle hem meydan Konyamızın en ulaşılabilir bir mekânı haline geldi hem de Kılıçaslan Köşkü ile ilgili belediyemiz çok önemli çalışmalar ortaya koydu. Bu şehir bizim, hepimizin. Bir mirası devir aldık" dedi.