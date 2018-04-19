Selçuklu Kongre Merkezi’nde Konya Turizmi konuşuldu

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, istişare ve ortak akıl toplantıları çerçevesinde farklı kurum ve kuruluş temsilcileri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda TÜRSAB üyeleri ile Selçuklu Kongre Merkezi'nde bir araya gelen Altay, Selçuklu Kongre Merkezi'nin faaliyetleri başta olmak üzere Konya
turizmine katkı sağlayacak çalışmalar üzerine sektör temsilcileriyle istişare gerçekleştirdi. Toplantıya TÜRSAB Konya Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Kazım Yanar ve TÜRSAB'a üye kurum temsilcileri katıldı. Selçuklu Kongre Merkezi'nin Konya turizmine sağlayacağı katkılarının istişare edildiğini toplantının Konya turizmi için güzel çalışmalara vesile olmasını temenni eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay; "Selçuklu Kongre Merkezi Konya Stadyumu'ndan sonra belediyeler eliyle yapılan en büyük bütçeli yatırım. Teknik alt yapısı ve salon standardıyla da Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri ve Konya'mız için yeni bir marka değeri olma yolunda hızla ilerliyor. Yine belediyemiz tarafından yapılan çalışmalarla son dönemlerde Sille Barajı ve Kelebekler Vadisi'nde önemli işlere imza attık. Buralarda turizm adına önemli destinasyonlar oldu. Bu çalışmalardaki temel amacımız Konya'ya gelenler için yeni ziyaret alanı oluşturmak. İnşallah hem mevcut yerlerdeki çalışmalarımızla hem de yeni yatırımlarımızla ziyaretçi sayıları da artacaktır" dedi. 'TURİZM, 41 SEKTÖRE KATKI DEMEK'
Konya'nın son dönemde turizm faaliyetlerindeki atılımına dikkat çeken TÜRSAB Konya Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Kazım Yanar da şöyle konuştu: Konya'da belediyelerimizin hizmet yarışı elbette turizme yansıyor ve yatırımlar turizmi olumlu bir şekilde etkiliyor. Şu da bir gerçek Selçuklu Belediyesi turizm yatırımlarıyla önde. Selçuklu Kongre Merkezi ve Kelebekler Vadisi çok önemli yatırımlar. Turizm demek 41 sektöre katkı sağlamak demek. Sadece seyahat acentesine, sadece otelciliğe değil, sokaktaki simitçisinden, lokantasına kadar birçok sektöre katkıda bulunuyor. Başkanımıza sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz.