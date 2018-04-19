‘Sokak hayvanlarına sahip çıkıyoruz’

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Ereğli Belediyesi, sokak hayvanlarını kısırlaştırma çalışmalarına devam ediyor. Sokak hayvanlarının kuduz aşıları, iç ve dış parazit ilaçları yapılıp kulak küpeleri takılarak operasyon sonrası iyileşme sürecinin ardından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde alındıkları ortama geri bırakılıyor. Konu hakkında açıklama yapan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "Belediyemizin Veteriner Hekimi tarafından sokak hayvanlarını kısırlaştırma operasyonlarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen şikâyetler doğrultusunda, hemşehrilerimizin sağlığı ve güvenliği açısından önem arz eden bu hizmeti titizlikle yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliği bizim için çok önemlidir. Sokak Hayvanlarının kuduz aşılarını, iç ve dış parazit ilaçlarını yaparak iyileşmelerinin ardından alındıkları ortamlara geri bırakıyoruz. Belediye olarak sokak hayvanlarımıza sahip çıkıyoruz ve hayvanlarımızı da korumak bizim görevimizdir. Bu konuda vatandaşlarımızın da duyarlı olmasını bekliyoruz. Küpeleri olmayan hayvanları Belediyemize bildirmelerini ve küpeli hayvanların zararsız olduğunun bilinmesini rica ediyoruz. Bu anlamda bizlere destek olan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.