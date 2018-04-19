Türkmen Kavşağı’nda yıkım başladı

BUGÜN NELER OLDU

Türkmen Kavşağı'nda prosedürler uzun uğraşlar sonunda tamamladı ve kavşak yapımı yıkım çalışmalarıyla start aldı. Çalışmaların başlaması hakkında değerlendirme yapan Belediye Başkanı Özkan Özgüven: "Ereğli'mizin kanayan yarası olan ve uzun yıllardır çözüm üretilemeyen Türkmen Kavşağı'nda çalışmalar başladı. Şehrimizde yıllardır çözüme kavuşmayan ya da halının altına süpürülen hizmetleri bir bir gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Köklü çözümlerle ve kalıcı hizmetlerle şehrimizin çehresini değiştirmeye devam ediyoruz. Bu göreve talip olduğumuzda vatandaşlarımıza söz verdiğimiz ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Bu noktada önemli mesafeler kat ettik. En önemli vaatlerimizden biri olan Türkmen Kavşağı'nda uzun uğraşlarımızla, çeşitli süreçlerden sonra kamulaştırma ve istimlak davaları sonuçlandı. Tahliyelerin de bitmesiyle binaların yıkım çalışmalarına başladık. Enkazı temizledikten sonra kavşak yapımı için Karayolları Müdürlüğümüze alanı teslim edeceğiz. Şimdiden Ereğli'mize hayırlı uğurlu olsun" dedi.