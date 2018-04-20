Başkan Akkaya koltuğunu 4. sınıf öğrencisine devretti

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya; makam odasında, Nihat Dayanık İlkokulu Müdürü İlyas Demirağaç, Sınıf Öğretmeni Osman Babacan ile Nihat Dayanık İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Yağmur Hava Çolak ve okul öğrencilerini kabul etti. Başkan Akkaya, kendisine çiçek sunan Yağmur Hava Çolak'a teşekkür ederek başkanlık koltuğunu devretti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle başkanlık koltuğuna oturan Yağmur Hava Çolak büyük heyecan yaşarken yapmak istediği projeleri anlattı.

Yağmur Hava Çolak, öncelikle tüm insanların mutlu olmasını istediğini söyleyerek, "Hiç kimsenin üzülmemesini istiyorum. Herkes mutlu ve huzurlu olmalı. Birisi üzüldüğü zaman bende kötü oluyorum. O yüzden kimsenin üzülmemesini istiyorum. Ülkemizde herkes mutlu olursa ülkemiz daha da gelişir" dedi.

Küçük Başkan Çolak, daha sonra okullarının bahçe düzenlenmesi ve çocuklara uygun hale getirilmesi konusu ile ülke ekonomisine katkı sağlanması için Akşehir'deki kurumların, marketlerin ve esnafların dükkanlarına geri dönüşüm kutularının konulması için Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız ile Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerine talimat verdi.

Belediye Başkanı alih Akkaya'da, küçük öğrenciyi kutlayıp, Akşehir'deki insanların mutluluğu için belediye olarak çalışmalarına hızla devam ettiklerini belirtti. Küçük Başkan Yağmur Hava Çolak ve öğretmenleri ile bir süre sohbet eden Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, belediye çalışmaları ve belediye görevleri hakkında bilgiler verdikten sonra Küçük Başkan ve öğretmenleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.