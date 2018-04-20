Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Konya Bölge Haberleri > Başkan Şahin’den Başkan Toru’ya ziyaret

Başkan Şahin’den Başkan Toru’ya ziyaret

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı , 'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı ’yu ziyaret etti.

İHA Konya Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 15:32
Başkan Şahin’den Başkan Toru’ya ziyaret

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı , Meram Belediye Başkanı 'yu makamında ziyaret etti. Samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen buluşmada Başkan Toru, Meram'da gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verirken, gastronomi ile ünlü olan Gaziantep'in Belediye Başkanı Şahin'e, basımı Meram Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Ali Eşref Dede'nin Yemek Risalesi adlı kitabı hediye etti. Başkan Şahin ise, Meram'daki çalışmalar ile ilgili Meram Belediye Başkanı Fatma Toru'yu tebrik ederek kendisini Gaziantep'e davet etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Şahin’den Başkan Toru’ya ziyaret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN