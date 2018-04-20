Konya Beyşehir’de silah sanayi sitesinin yapımı başlandı

Üzümlü Mahallesi, Kızılcabelen mevkisinde 80 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilecek yeni sanayi sitesinin altyapı ve zemin tesviye çalışmaları düzenlenen törenin ardından başladı. Beyşehir İlçe Belediyesi ile Konya Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa destek verdiği çalışmalar kapsamında, alana giren iş makineleri yapılan dualar ve kesilen kurbanın ardından sanayi sitesinin altyapı, hafriyat işlemleri ve zemin tesviye çalışmalarına başladı.

Beyşehir Belediyesi Mehter Takımının gösterileriyle başlayan törenin açılışında konuşan İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir'in artık sadece 12 merkez mahallesine değil, yeni dönemde 55 dış mahalleye daha hizmet verdiğini hatırlatarak, bu hizmetlerin verildiği yerleşim merkezleri arasında av tüfeği üretiminde söz sahibi olan Üzümlü Mahallesinin de yer aldığını söyledi. Kurum olarak rutin yol ve asfalt çalışmalarını, belediyecilik faaliyetlerini yürütürken üretime ve üreten insana da katkı ve destek sağlamayı ihmal etmediklerini vurgulayan Özaltun, Beyşehir Belediyesinin ilçe genelinde her türlü sektörde üretim yapanların yanında olmaya özen gösterdiğini anlattı.

"ÜRETEN İNSANLARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ"

Huğlu ve Üzümlü mahalleleri ile birlikte günümüzde av tüfeği sektörünün önemli merkezlerinden birisi olan Beyşehir'de bu alanda istihdam sorunu olmadığını dile getiren Özaltun, bu anlamda üreten insan yapısına sahip her iki yerleşimle de ilçe olarak gurur duyduklarını aktardı. İlçenin en büyük mahallesi olan ve istihdam sorunu bulunmayan Türkiye'deki nadir mahallelerden Üzümlü'de gündüz farklı, gece farklı bir nüfus yapısı olduğunun altını çizen Özaltun, "Milli ve yerli üretim silahlarımızın konuşulduğu bir dönemde Üzümlü Mahallemizde böyle bir silahçılar sanayi sitesi yapılması da bizleri ayrıca mutlu ve onure ediyor. Burada dernek başkanımız ve mahalle muhtarımızla ve tüfek sektörümüzün önde gelen temsilcileriyle daha öncesinde yaptığımız görüşme ve istişarelerde sanayi sitesi konusunda belediye olarak üzerimize ne düşerse yapacağımızın sözünü vermiştik. İşte bugün Konya Büyükşehir Belediyesi ve Beyşehir Belediyesi olarak ortaklaşa bir çalışmanın startını verdik, inşaat öncesi faaliyetlerin başlangıcını gerçekleştirdik. Amacımız şu; Beyşehir'de nerede üreten bir insan varsa yanında olmak. Burada tek isteğimiz, kooperatifimizden bir an önce bu çalışmayı bitirmesidir, kurdeleyi de inşallah kısa zamanda yine birlikte burada kesmeyi Cenab-ı Allah bizlere inşallah nasip etsin. Bu noktada, emek veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.



AV TÜFEĞİ FİRMALARI AYNI ÇATI ALTINDA BİR ARAYA GELECEK

Beyşehir Ticaret Odası Başkanı Mustafa Akbıyık da, konuşmasında silahçılar küçük sanayi sitesinin yöre ve ülke ekonomisine kazandıracağı katkıya dikkat çekerek Üzümlü'ye hayırlı olması dileğinde bulundu.

Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Mahmut Çelikoğlu tarafından yaptırılan dua sonrasında iş makineleri alanda çalışmalara başladı. Programa, AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Mustafa Şenol, Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi 4.Bölge Müdürü Memiş Kunt, Beyşehir KOSKİ Bölge Müdürü Ali Özdemir, Beyşehir Silah Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı Hüseyin Kırıcı, Üzümlü Silahçılar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı ve Üzümlü Mahallesi Muhtarı Salih Özparlak,kurum amirleri, kooperatif üyesi silah sektörü temsilcileri, mahalle sakinleri katıldı. Program kapsamında katılımcılara ve davetlilere yemek ikram edildi.

Üzümlü'de yapımı tamamlandıktan sonra Silahçılar Sanayi Sitesi, yerleşim merkezinde üretim yapan av tüfeği firmaları ile fabrikalarını aynı çatı altında bir araya getirecek. Üzümlü Silahçılar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından yürütülecek çalışmanın ardından alanda biner metrekare alandan oluşan her birisi fabrika niteliğinde faaliyet gösterecek 50 sanayi tipi yapı inşa edilecek. Site tamamlandığında, burası firmaların bu bölgeye tesis ve fabrikalarını taşımasıyla Üzümlü'de av tüfeği üretiminin yeni merkezi haline gelecek.