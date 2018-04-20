Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Konya Bölge Haberleri > Konya'da 'Kültür Sanat Buluşmaları'nda şiir ziyafeti

'da 'Kültür Sanat Buluşmaları'nda şiir ziyafeti

Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 'Kültür Sanat Buluşmaları’na Şair ve Akademisyen Prof. Dr. Nurullah Genç ile İbrahim Sadri konuk oldu.

İHA Konya Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 11:24
Konya'da 'Kültür Sanat Buluşmaları'nda şiir ziyafeti

Kültür Sanat Buluşmaları ile 'nın sosyal hayatına katkı sağlama gayretinde olan Konya Büyükşehir Belediyesi, yazdığı şiirlerle gönüllere dokunan Prof. Dr. Nurullah Genç ile şiiri sevdiren adam olarak bilinen İbrahim Sadri'yi bir araya getirdi. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve büyük ilgi gören "Kırkikindi de Yağmur" adlı programda şiirlerinin yazılış hatıralarını anlatan Akademisyen ve Şair Prof. Dr. Nurullah Genç;

"Konya'da bulunmamın mutluluğu apayrıdır. İnsan kalbinin yeryüzünün en büyük tahtı olduğuna inanırım. Ünvanımız, şanımız şöhretimiz veya paramız olabilir ama insanların kalbine taht kurmayı başarabilirsek öldükten sonra bile bizi kimse o tahttan indiremez kolay kolay. İnsan kalbi Allah'ın nüfuz ettiği yerdir insan kalbi. O yüzden kalplere girmek, Yunus Emre'nin de dediği gibi 'istersen var bin hacca hepsinden iyice bir gönle girmektir. Ne mutlu bize bunu başarabildiysek. Yoksa dünya övünülecek bir şey değildir" diye konuştu.

Nurullah Genç tarafından kaleme alınan şiirlerin bestelenmiş hallerinin de seslendirildiği programdaki Nurullah Genç ve İbrahim Sadri'nin "Yağmur" adlı şiirin düeti ise salonda bulunanları mest etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Konya'da 'Kültür Sanat Buluşmaları'nda şiir ziyafeti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN