Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Konya Bölge Haberleri > Yozgat'ta kablo hırsızı 2 kişi tutuklandı

'ta kablo hırsızı 2 kişi tutuklandı

'ın Sorgun ve Sarıkaya ilçesinde 2 adet bilgisayar ile internet ve telefon kablosu hırsızlığına karışan 3 şahıstan 2’si tutuklandı.

İHA Konya Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 14:54
Yozgat'ta kablo hırsızı 2 kişi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan operasyon sonucu R.A.,Y.A. ve C.Y. isimli şahısların, Yozgat'ın Sorgun ilçesi Doğankent Beldesi'nde yer altına döşeli 450 metre telefon ve internet kablosu Sarıkaya ilçesinde ise 2 adet bilgisayar ve telefon kablosu hırsızlığına karıştığı tespit edildi. Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan operasyonda şüpheliler Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden C.Y isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken R.A ve Y.A isimli şahıslar ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.NNNN

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yozgat'ta kablo hırsızı 2 kişi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN