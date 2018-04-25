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Karantinadaki evlerin bazı eşyaları imha edilmek üzere götürüldü

'da civa ile temas eden 8 çocuktan 2’si tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edilirken, karantina altına alınan evlerdeki bazı eşyalar da ekipler tarafından imha edilmek üzere toplanarak götürüldü.

İHA Konya Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018 15:02
Karantinadaki evlerin bazı eşyaları imha edilmek üzere götürüldü

Sabah iki ailenin evine gelen AFAD ekipleri, giydikleri özel kıyafetlerle civanın bulaştığı evdeki eşyaları naylona sararak evden çıkarttı. Bir kısmı da poşetlere konan eşyalar daha sonra Belediyesine ait kamyonete yüklenerek güvenli bir yere götürüldü. Yetkililer bu eşyaların daha sonra uzman ekipler tarafından imha edileceğini belirtti. Öte yandan, evlerden civa bulaşan eşyaların toplandığı sırada Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesinde tedavi gören 8 çocuktan 2'sinin taburcu edildiği haberi geldi.

Evlerinden eşyalar alınan aileler, çocuklarının sağlık durumlarının şuan için iyi olduğunu ve kısa süre sonra çocuklarının taburcu edileceklerini söylediler. Evlerden alınan eşyaların ise Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yenileneceği de öğrenildi.

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Karantinadaki evlerin bazı eşyaları imha edilmek üzere götürüldü
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