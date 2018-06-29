Aymanas evleri’nde kura heyecanı

Bin
700 ön başvuru arasından 188 kişi 3+1, 46 kişi ise 2+1 daireler için kesin kayıt yaptırmaya hak kazandı. Meram Belediyesi
tarafından 2 yıl önce, bir milyon 410 bin metrekarelik alanda, on binin üzerinde hak sahibini kapsayan kentsel dönüşüm çalışmalarının ilk etapları tamamlanarak halka sunuldu. Aymanas Evleri Konut Yapı Kooperatifi projesi ile Meram'daki dönüşüm alanlarında nitelikli konut sayısını artırılması hedeflenirken vatandaşların taksitlerle konut sahibi olmalarına olanak sağlandı. BİN 700 ÖN BAŞVURU ALINDI
Meram Belediyesi öncülüğünde Küçük Aymanas Mahallesi'nde hayata geçirilen Aymanas Evleri Konut Yapı Kooperatifi'ne vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilirken bin 700 kişi ön başvuruda bulundu. 160 metrekare olan 3+1 daireler için 1499, 135 metrekare olan 2+1 daireler için ise 211 ön başvuru alındı. Meram Belediyesi Meclis Salonu'nda vatandaşlar arasında noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi. 3+1 dairelerde 188 asil, 188 de yedek üyenin, 2+1 daireler için 46 asil 46 da yedek üyenin ismi belirlendi. Başvuruda bulunanlar Meram Belediyesi'nin internet sayfasından kimlik numaralarıyla kura sonuçlarını öğrenebilecek.