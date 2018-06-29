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Ceza aldı mahkemeyi tehdit etti

duruşma sonunda “Bir gün bu karar bozulacak, bu da çok uzak değil” diyerek mahkemeye tehdit savurdu

HALİT TURAN
HALİT TURAN Konya Bölge Haberleri
Giriş Tarihi: 29.6.2018
Ceza aldı mahkemeyi tehdit etti
'da Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi'nin derdest edilmesi için Ankara'ya içinde silah ve mühimmat yüklü araç gönderdikten sonra 'ya çağırdığı 30 kişilik komando timiyle yolların kapatılması talimatını veren Bölge Jandarma Kurmay Başkanı eski Albay ağır müebbet, komandolarla kente gelen yüzbaşı ise 18 yıl hapse mahkum edildi. duruşma sonunda "bir gün bu karar bozulacak, bu da çok uzak değil" diyerek mahkemeye tehdit savurdu. FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Komutanlığında Kurmay Başkanı olarak görev yapan eski , Jandarma Komutanlığına ait aracı iki adet akrep otomatik silah ve mühimmatlarla Jandarma Genel Komutanı Galip Mehdi'yi derdest eden Ankara'daki Konya Bölge Jandarma Komutanı Timurcan Ermiş'e gönderdi. 17 Temmuz'da Cihanbeyli ilçesindeki HDP mitinginde görev alacak Akseki Jandarma Komando Bölük Komutanlığından gelecek 30 kişilik silah ve teçhizatlı birliği de kalkışmanın başlamasıyla kente çağıran Sakaoğlu, tutuklandı. Sıkıyönetim direktifi başlıklı Yurtta Sulh Konseyi tarafından Konya Bölge Jandarma Komutanı olarak ataması yapılan ve emrindeki askerlere Ankara yolunun kapatılması talimatını veren Sakaoğlu, 30 kişilik timle Akseki'den Konya'ya gelen ve nizamiye de nöbet tutan emrindeki ile birlikte Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı.

'HALK ÇİL YAVRUSU GİBİ DAĞILIR'
O gece karargahta görevli olan askerlerden tanık İbrahim Sezai Gürbür, Kurmay Başkanı Sakaoğlu'nun odasına girdikten Sakaoğlu'na 'Komutanım bu rezillik nedir ? biz milletin yüzüne nasıl bakacağız, millet sokaklara döküldü' dediğini, Sakaoğlu'nun ise 'ne var bunda, tanklar iki atış yaptığı zaman halk dediğin çil yavrusu gibi dağılır' cevabını verdiğini söyledi. Yargılama sonucunda mahkeme heyeti, eski Kurmay Albay Mustafa Sakaoğlu'na Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Komando birliğiyle 15 Temmuz gecesi Akseki'den Konya'ya gelen Yüzbaşı Hüseyin Koç'a 18 yıl, birliğe gelen polislerin içeri girişini engellemek amacıyla emir doğrultusunda silahına dolu şarjör takarak nöbet tutan Uzman Çavuş Ünal Kıstı'ya ise 15 yıl hapis cezası verildi. Duruşma sonunda sanıklardan eski albay Mustafa Sakaoğlu, "ben masumum, bir gün bu karar bozulacak. Bu da çok uzak değil" diyerek mahkeme heyetine tehdit savurdu.
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Ceza aldı mahkemeyi tehdit etti
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