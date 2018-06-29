Mimari proje yarışmasının kazananları belli oldu

KTO Karatay Üniversitesi
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü 3. sınıf öğrencilerinin toplam 40 proje ile katıldığı yarışmanın Karatay Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen ödül töreninde; Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, KTO Karatay Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çağatay Ünüsan, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Kerim Çınar, Karatay Belediyesi Meclis Üyeleri, Öğretim Görevlileri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Kerim Çınar, İsmil Termal Tesislerini incelediklerini ve 2017-2018 bahar yarıyılında mimari proje olarak İsmil Termal Oteli çalıştıklarını söyledi. Prof.Dr. Kerim Çınar, İsmil Termal Otelinin yaklaşık 60 Bin m²'lik alanda 60-70 yatak kapasiteli, bay-bayan yüzme havuzu, spa merkezi,açık spor alanlarından oluşacak şekilde projelendirildiğini belirtti. Öğrencilerin projelerinin tek tek incelendiğini dile getiren Prof.Dr. Kerim Çınar, katkı sağlayan tüm öğretim üyelerine teşekkür etti. KTO Karatay Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çağatay Ünüsan, İsmil Termal Tesislerinin Konya
turizminde yerinin çok önemli olacağına dikkat çekti. Prof. Dr. Çağatay Ünüsan, Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli'ye verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere protokol tarafından çeşitli ödüller takdim edildi. Karatay Belediyesi hizmet binası girişinde sergilenen projeler büyük beğeni topladı.