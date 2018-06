Yazır, mahalle konağına kavuşuyor

BUGÜN NELER OLDU

Sosyal belediyecilik faaliyetleriyle Türkiye 'de öncü olan Selçuklu Belediyesi , ilçeye yeni sosyal yaşam alanları kazandırmaya devam ediyor. Bu amaçla kısa süre önce Yazır Mahallesi'nde yapımına başlanan mahalle konağında inşaat çalışmaları aralıksız sürüyor. İlçenin en büyük mahallelerinden olan Yazır Mahallesinde kısa bir süre önce yapımına başlanan Mahalle Konağında % 70'lik kısım tamamlanırken, tesisin birkaç ay sonra vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor. Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda ilçenin her noktasına sosyal yaşam alanları kazandıran Selçuklu Belediyesi, sosyal belediyecilik örneği sergileyerek her yıl yeni tesislerin hizmete sunulmasını sağlıyor. Vatandaşların her türlü sosyal ve kültürel faaliyetlerini rahatça gerçekleştirebileceği bir yaşam alanı olacak olan- Yazır Mahalle Konağı, 4 bin 200 metrekare inşaat alanına sahip olacak. Zemin, birinci ve ikinci kattan oluşacak mahalle konağının zemin katında emekli lokali, kapalı havuz, spor salonu, hamam, buhar odası, ılıklık, vitamin bar ve sauna, birinci katında erkek ve bayan fitness salonları, spor salonu ve soyunma odaları, sağlıklı yaşam alanı olarak planlanan ikinci katında ise çok amaçlı salon, mamografi odası, simear odası, diyetisyen odası, sigara bırakma odası, muayene odası ve rezerv odaları yer alacak.Selçuklu'dasosyal yatırımların ilçeye değer kattığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı," İlçeye kazandırdığımız mahalle konakları ile vatandaşlarımızın sosyal, kültürel ve sportif hayatına katkı sağlıyoruz. Vatandaşlarımızın tesislerimize olan yoğun ilgisi bizleri yenilerini kazandırma konusunda teşvik ediyor. Yazır Mahallesi'nde imalatına başladığımız tesisimiz tamamlandığında mahallemize değer katacak" dedi. Pekyatırmacı,"Selçuklu'ya kazandırılacak 12. tesis olan Yazır Mahalle konağının bu yıl Eylül sonunda hizmet vermeye başlayacağını ifade etti. Buhara, Kosova, Bosna Hersek ve Beyhekim Mahallelerinde ise mahalle konaklarında inşaat çalışmalarının devam ettiği belirtildi.