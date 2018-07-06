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Ereğli Belediyesi çocuk atölyesi açtı

Ereğli Belediyesi Oğuz Ata Tesisleri’nde çocuk atölyesi açtı. 1 Eylül’e kadar açık kalacak atölye çocukların ve ailelerin takdirini topladı

Giriş Tarihi: 6.7.2018
Ereğli Belediyesi çocuk atölyesi açtı
EREĞLI Belediyesi Eğitime destek vermenin yanı sıra çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla yeni bir proje daha hayata geçirdi. Oğuz Ata Tesisleri'nde 1 Eylül'e kadar faaliyet gösterecek Çocuk Atölyesi düzenlenen törenin ardından açıldı. Fiziki Belediyeciliğin yanı sıra Sosyal Belediyecilikte de ilkleri gerçekleştirmeye devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "burada çok güzel bir tablo var, bu tabloyu da oluşturan ana temamız çocuklarımız. Onların gözlerindeki mutluluk, ışıltı bize verilen en güzel armağan, bizim motivasyon kaynağımızdır. Yaz tatilinde çocuklarımızın oyun oynarken öğrenecekleri, eğitim alacakları Çocuk Atölyesi'ni hizmete açıyoruz. Ayrıca öğretmenlerimiz eşliğinde bir sera ve çamur atölyesi kurmayı hedefliyoruz. Çocuklarımız burada çiçek yetiştirecek, sulayacak, toprakla haşır neşir olacak ayrıca diğer argümanlarımızla bir kamp, yaz okulu havasında vakit geçirecekler" dedi. Özgüven, "Tüm bunların yanında Zeka ve Akıl Oyunları Atölyesi, Sosyal Beceri Atölyesi, Görsel Sanatlar Atölyesi, Hayata Dair Her şey Atölyesi ile Oyun ve Sportif Faaliyetler Köşesi de yer alacak. Çocuk Atölyemizle amaçladığımız bu yaşlarda çocuklarımızın kendi başına kalmayı ve bir şeyler üretebilmelerini aşılamaktır" diye konuştu.
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Ereğli Belediyesi çocuk atölyesi açtı
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