Selçuklu’da projeler hız kesmiyor

Mayıs ayında göreve geldikten sonra devam eden projeleri hızla tamamlamak için çalışmalara başlayan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, son dönemde yapılan belediye hizmetleriyle ilgili konuştu. Türkiye'nin ve Konya
'nın yeni süreçlerin yaşandığı bir dönemden geçtiğini vurgulayan Başkan Pekyatırmacı,"Belediyecilik hizmetlerini bir bayrak yarışı olarak gördüklerini, Uğur İbrahim Altay'ın Selçuklu'da yaptığı hizmetleri aynı şekilde devam ettirmenin çabası içinde olduklarını söyledi. Selçuklu'nun düzenli büyüyen ve gelişen bir ilçe olduğunu belirten Pekyatırmacı, "Burada bir ekip çalışması var. Başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz ve bütün personelimiz kurumsal bir anlayışla çalışıyorlar. Biz de bu fırsatı değerlendiriyoruz ve en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Şuanda hem fiziki hem de sosyal belediyecilik faaliyetlerimiz tüm hızıyla sürüyor. Yine eğitim, kültür, sportif, sağlıkla ilgili yapımına başlanan tesislerimizin de tamamlanması için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi. "SEÇİME KADAR SÖZ VERİLEN PROJELER TAMAMLANACAK"
Programlanarak süren projelerin seçim dönemine kadar tamamlanacağına değinen Pekyatırmacı "Seçim dönemine kadar da programladığımız, önceden karar verdiğimiz ve söz verdiğimiz bütün işleri inşallah yapıp sonuçlandırmak için çaba sarf edeceğiz. Çanakkale programlarıyla biz Selçuklu'daki tüm 10. sınıf öğrencilerimizi Çanakkale'ye götürüyorduk. Bu projeyi Büyükşehir Belediyemiz üstlendi ve bundan sonra Konya merkezde bütün üç ilçeyi de kapsayacak şekilde yürütecek. Biz de Büyükşehir Belediyemizle bir protokol dahilinde bu projeye destek vereceğiz. Selçuklu İlçesi'ndeki okullardan gidecek öğrencilerimizin ücretlerini de Selçuklu Belediyesi olarak biz karşılayacağız. Yine aynı şekilde "Güle Oynaya Camiye Gel Projesi"ni de Büyükşehir Belediyemiz üstlendi ve bütün Konya geneline yaydı. İnşallah artık bütün Konya'daki çocuklar sabah namazına camiye gitmiş olacaklar ve 40 günün sonunda bisikletlerini alacaklar. Biz de Selçuklu Belediyesi olarak bu projeye katkıda bulunmak istedik ve 500 bisiklet ile projeye katkıda bulunduk. Farklı çevrelerden de katkılar geldi. Tabi bu katkıların olması ve projelerin daha geniş alalara yayılması mutluluk verici" dedi. "SELÇUKLU TORUNLARI OSMANLI'NIN İZİNDE PROJESİ"
Daha önce iki etabını başarıyla tamamlanan Bilecik tarih ve kültür turlarının 3. etap yolculuğunun da vatandaşlardan gelen yoğun ilgi üzerine başladığının altını çizen Pekyatırmacı "geçtiğimiz yıl start alan projemizin ilk etabında bin 400, ikinci etabında bin 200 olmak üzere projenin ilk iki etabında toplam iki 600 hemşehrimizi Bilecik'e götürdük. 25 Haziran'da üçüncü etap yolculuğu başlayan projemizle de ilçemizde ikamet eden bin 200 hemşerimizi daha Osmanlı dirilişinin kalbi olan Bilecik ve Söğüt'e götürmüş olacağız. Projenin üçüncü etabında da internet üzerinden başvuru alarak ilçemizde ikamet eden 28 yaş ve üstü vatandaşlarımızdan kura çekimi usulü ile faydalanmaktadır. Üçüncü etap ihale bedelimiz 132 milyon 254 bin liradır." dedi.