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Beyşehir’de ‘Anneler Pazarı’ kuruldu

Giriş Tarihi: 27.7.2018
Beyşehir’de ‘Anneler Pazarı’ kuruldu
BEYŞEHiR Belediyesi tarafından annelere özel olarak oluşturulan Pazar yerinde, kadınlar kendi el emeği, göz nuru dökerek ortaya çıkardığı el işi giyim ve gıda ürünlerinin satışını gerçekleştiriyor. Hal İçindeki Pazar yerinde ilk kez tezgah açan Beyşehirli kadınlar, kendi hazırladıkları ürünlerin satışını yapmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadı. 'nin böyle bir projeyi hayata geçirmesinden dolayı çok memnun olduklarını ev hanımı Suna Kaplan, Beyşehir'in yöresel ürünlerinden evlerinde imal ettikleri çıtır ve cipslik tarhana ile erişteyi satmak için annelere özel pazar yerinde mesaiye başladıklarını söyledi.
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Beyşehir’de ‘Anneler Pazarı’ kuruldu
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