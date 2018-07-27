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Doğaseverlerin gözdesi: Karagöl

Beyşehir ilçesinin simgesi olan 2 bin 998 rakıma sahip ’nın 2 bin 625 metrelik yüksekliğinde yer alan yaklaşık 15 dekarlık alana sahip krater gölü Karagöl, son yıllarda doğaseverler ile dağcıların gözde mekânı oldu

Giriş Tarihi: 27.7.2018
Doğaseverlerin gözdesi: Karagöl
BEYŞEHİR Kültür ve Turizm Derneği Doğa Yürüyüşleri Topluluğu ile Beyşehir Belediyesi işbirliği halinde gerçekleştirilen " Karagöl Kamp ve Günübirlik " etkinliğine katılan doğa tutkunları ile dağcılar, Anamas Dağı'nın 2 bin 625 metrelik yükseltisinde bulunan Karagöl'de buluştu. Beyşehir Belediyesi Sosyal Kültür İşler Sorumlusu ve ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, eşsiz manzarası ve serin havasıyla özellikle hafta sonları doğaseverlerin uğrak yeri haline gelen Karagöl'e doğa yürüyüşü düzenlediklerini söyledi. Etkinliğe Beyşehir'in yanısıra , Antalya ve ile yakın ilçeler Hüyük ve Seydişehir ilçelerinden de gelen aralarında dağcıların da olduğu 80 kişinin katıldığını belirten Büyükkafalı, "Muhteşem manzarası ile gelen herkesi adeta büyüleyen ve her mevsim beyaz örtünün eksik olmadığı sarp kayalıkları ile doğaseverlerin ilgisini çeken Karagöl'e bu yıl 7'inci kez yürüyüş gerçekleştirdik. Doğa yürüyüşü etkinliği diyoruz ama aslında zorlu bir parkurda zorlu bir tırmanış demek daha doğru olacak. 80 katılımcımızdan 50'si planlandığı gibi Karagöl'e tırmanmayı başardı" dedi.
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Doğaseverlerin gözdesi: Karagöl
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