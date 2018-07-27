Doğaseverlerin gözdesi: Karagöl

BEYŞEHİR
Kültür ve Turizm Derneği Doğa Yürüyüşleri Topluluğu ile Beyşehir Belediyesi işbirliği halinde gerçekleştirilen "Anamas Dağı
Karagöl Kamp ve Günübirlik Doğa Yürüyüşü
" etkinliğine katılan doğa tutkunları ile dağcılar, Anamas Dağı'nın 2 bin 625 metrelik yükseltisinde bulunan Karagöl'de buluştu. Beyşehir Belediyesi Sosyal Kültür İşler Sorumlusu ve Beyşehir Kültür
ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, eşsiz manzarası ve serin havasıyla özellikle hafta sonları doğaseverlerin uğrak yeri haline gelen Karagöl'e doğa yürüyüşü düzenlediklerini söyledi. Etkinliğe Beyşehir'in yanısıra Konya
, Antalya
ve Isparta
ile yakın ilçeler Hüyük ve Seydişehir ilçelerinden de gelen aralarında dağcıların da olduğu 80 kişinin katıldığını belirten Büyükkafalı, "Muhteşem manzarası ile gelen herkesi adeta büyüleyen ve her mevsim beyaz örtünün eksik olmadığı sarp kayalıkları ile doğaseverlerin ilgisini çeken Karagöl'e bu yıl 7'inci kez yürüyüş gerçekleştirdik. Doğa yürüyüşü etkinliği diyoruz ama aslında zorlu bir parkurda zorlu bir tırmanış demek daha doğru olacak. 80 katılımcımızdan 50'si planlandığı gibi Karagöl'e tırmanmayı başardı" dedi.