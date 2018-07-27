Marka sevincini tonlarca beyaz kirazı dağıtarak kutladılar | 'Ereğli Beyaz Kirazı' 4 sene sonra marka oldu

Beyin sağlığı, uykusuzluk, kilo kontrolü gibi onlarca faydası bulunan ve yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden olan beyaz kiraz rekoltesinin Türkiye
'de yüzde 90'ı Konya
'nın Ereğli ilçesinden karşılanıyor. İlçedeki rakım yüksekliği ve üretimde kullanılan ivriz doğal kaynak suyu nedeniyle lezzeti, sertliği ve aromasıyla farklı olan meyvenin"Ereğli Beyaz Kirazı
" olarak tescillenmesi için Ereğli Belediyesi
2014 yılında Türkpatent ve Marka Kurumu
'na başvurdu. Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven
'in uzun süredir uğraş verdiği Ereğli beyaz kirazı 2 Temmuz'da yayınlanan 32 sayılı resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde yayınlanarak markalaştırıldı.
TONLARCA KİRAZ DAĞITTILAR
Marka haline gelen tonlarca Ereğli Beyazı kirazını üreticiye destek olmak adına satın alan Ereğli Belediyesi kirazı vatandaşlara dağıtarak marka kutlaması yaptı. Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "büyük çoğunluğu Ereğli'mizde yetişen ve ticareti yapılan beyaz kirazımız artık patentli bir ürünümüz oldu. Uzun uğraşlar sonunda elde ettiğimiz bu patent ile beyaz kiramıza sahip çıktık. Daha önce siyah havucumuzun da patentini alarak Ereğli Siyah Havucu adı altında tescillendirdik. Bu yıl beyaz kirazda yaşadığımız fiyat talihsizliğini biraz olsun azaltmak, üreticilerimize destek olmak ve marka tescilinin hayırlı olması amacıyla Belediyemiz bünyesinde tonlarca beyaz kiraz satın alarak hemşehrilerimize dağıttık" dedi.