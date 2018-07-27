Meram’da ‘Millet Kıraathanesi’ hazırlıkları

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
'ın sözleri üzerine harekete geçen Meram Belediyesi
, Dr. Ahmet Özcan Caddesi
üzerinde Millet Kıraathanesi
açmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçim
leri öncesi seçim vaatleri arasında yer alan Millet Kıraathanesi'nin ilk örneklerinden biri Meram'da hayata geçiriliyor. Erdoğan'ın sözleri üzerine harekete geçen Meram Belediyesi, Dr. Ahmet Özcan Caddesi üzerinde bulunan Rabia Spor Merkezi'nin zemin katında Millet Kıraathanesi için düzenleme çalışması gerçekleştiriyor. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, çalışmaları yerinde inceleyerek Millet Kıraathanesi'nin kısa süre içerisinde hizmete açılacağının müjdesini verdi. Toru, "İnşallah 1 aylık süre içerisinde Millet Kıraathanemiz vatandaşımızın hizmetinde olacak. Meram Belediyesi olarak ilk ve öncü olmaktan dolayı onurluyuz" dedi.