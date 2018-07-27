Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Konya Bölge Haberleri > Meram’da ‘Millet Kıraathanesi’ hazırlıkları

Meram’da ‘’ hazırlıkları

Giriş Tarihi: 27.7.2018
Meram’da ‘Millet Kıraathanesi’ hazırlıkları
'ın sözleri üzerine harekete geçen , Dr. üzerinde açmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran leri öncesi seçim vaatleri arasında yer alan Millet Kıraathanesi'nin ilk örneklerinden biri Meram'da hayata geçiriliyor. Erdoğan'ın sözleri üzerine harekete geçen Meram Belediyesi, Dr. Ahmet Özcan Caddesi üzerinde bulunan Rabia Spor Merkezi'nin zemin katında Millet Kıraathanesi için düzenleme çalışması gerçekleştiriyor. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, çalışmaları yerinde inceleyerek Millet Kıraathanesi'nin kısa süre içerisinde hizmete açılacağının müjdesini verdi. Toru, "İnşallah 1 aylık süre içerisinde Millet Kıraathanemiz vatandaşımızın hizmetinde olacak. Meram Belediyesi olarak ilk ve öncü olmaktan dolayı onurluyuz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Meram’da ‘Millet Kıraathanesi’ hazırlıkları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN