Sille Subaşı Hamamı restore ediliyor

Zengin kültürel mirasa sahip Sille'de köklü bir geçmişe ait tarihi varlıkları aslına uygun olarak restore eden Selçuklu Belediyesi
, Sille'de dini mekanlar başta olmak üzere hamamlar, çeşmeler, çeşitli tarihi yapılar üzerinde rekor düzeyde restorasyon çalışmaları gerçekleştiriyor. Günümüze kadar ulaşabilmiş ve yeni nesillere en doğru şekilde aktarılması planlanan tarihi varlıkların en yoğun şekilde bulunduğu Sille'de, Subaşı Hamamı
restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor. Subaşı Hamamında başkan yardımcıları ve daire müdürleriyle birlikte incelemelerde bulunan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Sille Konya
'nın ve Türkiye
'nin turizm
merkezinde yer almaktadır" dedi. Selçuklu Belediyesi tarafından önemli bir tarihi eserin daha restorasyonu yapılmakta olduğunu ifade eden Pekyatırmacı,"Konya
'nın hızla gelişen ve tarihin odak noktasında bulunan Sille'yi ülkemizin turizm merkezine kazandırdık. Bu kapsamda Subaşı Hamamı ile birlikte bugüne kadar 9 tescilli camiyi restorasyon sonrası ibadete açtık. Ayrıca 5000 yıldan fazla tarihi ve kültürel geçmişe sahip Sille'de Aya Elenia Müzesi restorasyonu, sokak sağlıklaştırmaları, Sille Baraj Parkı, Sille içerisinde restorasyon çalışmaları, dere ıslah çalışmaları da belediyemiz tarafından Sille'de sürdürülen önemli projeler arasında yer alıyor. Sille, Konya'nın cazibe merkezi oldu.Bugüne kadar yaptığımız yoğun çalışmalar neticesinde, Sille Konya'ya gelenlerin üzerinde durduğu, ziyaret etmek istediği bir mekâna dönüştü. Tarihi yeniden canlandırıp gelecek kuşaklara aktarmak adına sürdürülen çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Geçen yıl Eylül ayında başlayan restorasyon çalışmaları ile Sille Subaşı
Hamamı'nın bu yıl sonunda hizmete sunulması planlanıyor.
İKİ HAMAMDAN BİRİ
SİLLE
Subaşı Hamamı Sille'de geçmişten günümüze kadar ulaşabilmiş 2 hamamdan biri. Sille merkezde bulunan Subaşı Hamamı 1800 yılların sonlarında yapıldığı bilinmektedir. Odun ateşi ile ısınan hamam tarih boyunca Sille halkı ve çevre köyler için hizmet verdi. Mülkiyeti Selçuklu Belediyesine ait olan hamamda hem erkekler hem de kadınlar kısmı bulunuyor.