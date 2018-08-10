Adrenalin tutkunlarının yeni heyecanı: Jetboat

BUGÜN NELER OLDU

, adrenalin tutkunları Türkiye'nin en büyük tatlı su gölünün üzerinde "jetboat" heyecanı yaşıyor. Aynı anda 11 kişinin binebildiği su aracı, özellikle ilçeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor. Beyşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan jetboat, adrenalin tutkunlarına göl üzerinde yeni eğlence ve heyecan kaynağı oldu. Beyşehir Gölü'ne kıyısı bulunan Beyşehir kent merkezinde, su sporu aktivitelerini daha da canlandırmak ve renk katmak amacıyla ilçeye getirilen jetboat, yaz hareketliliğinin artmasıyla birlikte bugünlerde yoğun ilgi görüyor.