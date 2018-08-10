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Başkan düğün evinde mutluluğu cenaze evinde hüznü paylaşıyor

Giriş Tarihi: 10.8.2018
Başkan düğün evinde mutluluğu cenaze evinde hüznü paylaşıyor
BEYŞEHIR Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir halkının hüzünlü anında da, mutlu anında da yanında olmaya devam ediyor. Özaltun, mesai yoğunluğuna rağmen vatandaşları mesai dışı saatlerde ve hafta sonlarında mekanlarında ziyaret ederek düğün evinde neşeyi, cenaze evinde ise hüznü paylaşmaya özen gösteriyor. Yerel yönetim anlayışını vatandaşla kurduğu samimiyet ve şeffaf iletişim üzerinde oluşturan Belediye Başkanı Özaltun, vatandaşların mutlu ve zor günleri dahil her zaman, her durumunda onların yanlarında olmaya gayret gösteriyor.
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Başkan düğün evinde mutluluğu cenaze evinde hüznü paylaşıyor
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