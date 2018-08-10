Başkan Özgüven sorunlarını sahada dinledi

BUGÜN NELER OLDU

Belediye Başkanı Özkan Özgüven'in Hıdırlı Mahallesi sakinleriyle buluşmasına AK Parti Ereğli İlçe Teşkilatı Başkan yardımcıları, Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. Özgüven 4.5 yılda Ereğli'de yapılan hizmetlerden ve yapılacak hizmetlerden bahsetti. Mahalle sakinlerinin sorularını not alarak ve hepsine tek tek cevap veren Özgüven: Ereğli Belediyesi olarak 4.5 yılda önemli hizmetlere imza attıklarını söyledi. Özgüven, "her mahallemize eşit yaklaşarak hizmet götürmediğimiz nokta bırakmadık. Bu hizmetleri vatandaşlarımızın destekleriyle sürekli onlarla istişare halinde olarak gerçekleştirdik. Mahallelerimizin birçok sorununu da biliyor, çözümler için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hizmetler bitmez, bir yerde ihtiyaç, talep yoksa orada sıkıntı var demektir. Hıdırlı Mahallemizin taleplerini dinlemek üzere buradayız, sizlerin de desteğiyle bu talepleri yerine getirmek için çaba göstereceğiz" dedi.