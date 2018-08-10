KTO Türkiye’nin en çok burs veren 8’inci üniversitesi

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tarafından ilk kez hazırlanan "Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2018 Raporu"nda, vakıf üniversitelerinin öğrenci başına cari gider miktarları, bursluluk oranları, TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı tarafından desteklenen toplam proje bütçeleri ile bu üniversitelerin ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı gibi sınavlardaki başarılarına yer verildi.Raporda, ÖSYM kılavuz verilerine göre, vakıf üniversitelerinin tam bursluluk oranlarına ilişkin bilgilere de yer verildi. "Burslarıyla Tam Bir Vakıf Üniversitesi" olan ve öğrencilerine, 15 farklı burs imkânı sağlayan KTO Karatay Üniversitesi rapora göre, yüzde 17 tam burslu oranı ile Türkiye'nin en çok burs veren 8. üniversitesi unvanına sahip oldu. Üniversite bünyesinde 2017-2018 akademik yılında toplamda 359 öğrenci tam burslu olarak eğitim aldı. Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2018 Raporu'nda "Bünyesinde Tıp Fakültesi Bulunan Vakıf Üniversiteleri" sıralamasında ise ilk kez 2015-2016 eğitim öğretim yılında öğrenci alan ve kısa sürede büyük bir başarı kaydeden, öğrencilerini Medicana Hastanesi Afiliye anlaşması ile yoğun uygulamalı eğitim ile buluşturan KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi, ÖSYM 2017 klavuzuna göre yerleşen öğrencilerin başarı sırasında 13. sırada yer aldı. Ayrıca KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi "Bünyesinde Hukuk Fakültesi Bulunan Vakıf Üniversiteleri" sıralamasında 10. sıraya yerleşti. Üniversite böylelikle başarısını bir kez daha kanıtlamış oldu.