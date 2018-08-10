Kuraklık, flamingo cennetini de vurdu

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ilçesinin 5 kilometre doğusundaki Tuz Gölü'nün kuzeyinde yer alan halk arasında Kulu Gölü olarak da bilinen Düden Gölü, 860 kilometrekare alana sahip, kapalı ve sığ olma özelliği taşıyor. Göl, flamingo, yaz ördeği, Macar ördeği, pasbaş patka, dikkuyruk, kılıçgaga, büyük cılıbıt, Akdeniz martısı ve gülen sumru gibi 185 türden yaklaşık 42 bin kuşa ev sahipliği yapıyor. Değirmenözü Çayı olmak üzere çevresindeki küçük derelerden beslenen gölde, kuşların üreme kolonileri bulunan dokuz küçük ada, ilkbahar ve yaz aylarında otlarla kaplanıyor. Kuşların çoğunluğu flamingo olduğu için adete flamingo cenneti olan gölde, kontrolsüz sulama ve küresel ısınma nedeniyle kuraklık baş göstermeye başladı. Kulu Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, gölün kurumaması için ellerinden her şeyi yapmaya çalıştıklarını belirtti. Gölün özel çevre statüsünde olduğunu ifade eden Yıldız, "Gölde yaklaşık 42 bin kuş var. Bunlar da takriben 185 türden, ama içerisindeki en önemlileri Türkiye'de nesli tükenen türlerden bir tanesi dikkuyruk. Dikkuyruğun üreme alanları burasıydı. Kazlarımız vardı. Manyetik alan nedeniyle bir çoğu 5 -10 yıldır gelmiyor" dedi.