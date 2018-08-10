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Kütüphanenin kapıları 24 saat açık

’da İl Halk Kütüphanesi, yoğun ilgi nedeniyle 7 gün 24 saat boyunca hizmet vermeye başladı. Kütüphaneye gece gelenlere çay ve çorba ikram edilecek

Giriş Tarihi: 10.8.2018
Kütüphanenin kapıları 24 saat açık
Geçen yıl hizmet saati 22.00'ye kadar uzatılan İl Halk Kütüphanesi'nin kapıları artık hiç kapanmayacak. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, yoğun ilgi nedeniyle, Konya Valiliği'nin de oluruyla 27 Temmuz'da kütüphanenin 24 saat açık kalması yönünde karar aldı. 1910 yılından bu yana hizmet veren Konya İl Halk Kütüphanesi'nin sürekli açık olması en çok öğrencileri sevindirdi.

'MİLLETİN KÜTÜPHANESİ'
Konya İl Halk Kütüphanesi'nin Türkiye'de okuma oranıyla en üst sıralarda bulunduğunu ifade eden İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, özellikle kış ayların da öğrencilerin kütüphaneye girebilmek için uzun kuyruklar oluşturduğunu söyledi. Yarar, "biz yeni dönemde kütüphaneleri 'milletin kütüphanesi' diye de isimlendiriyoruz. Milletin kütüphanesi milletin hizmetinde, her gün 24 saat olarak hizmete başladık. Hafta sonları dahil 7 gün 24 saat öğrencilerimizin, vatandaşlarımızın hizmetinde olmayı sürdüreceğiz. Uygulamanın neslimiz için faydalı olacağı kanaatindeyiz" dedi.

GECELERİ ÇAY VE ÇORBA İKRAMI
Kütüphanenin açık olduğunu duyan öğrencilerin geceleri de gelmeye başladığını belirten Yarar, "Ben inanıyorum ki, kısa zamanda kütüphanemizde yer bulmakta zorlanacağız. Gayet olumlu tepkiler alıyoruz, onlar da bu duruma oldukça sevindiler. Önümüzdeki günlerde geceleri çay ve çorba ikramlarımız da düşünülüyor. Kitap envanteri bakımından oldukça zengin bir kütüphane. Bu nedenle İl Halk Kütüphanemizin günden güne artan bir okuyucu kitlesi var" diye konuştu. Kütüphaneye gelen okuyucular, uygulamadan oldukça memnun olduklarını belirtti. Üniversiteye hazırlanan İbrahim Etem, "Üniversiteye hazırlanıyorum. 24 saat açık olması çok iyi bir şey. Akşamları da ders çalışmak istiyorum ama kapalı oluyordu. Akşamları artık ders çalışmak için buraya geleceğim" dedi.
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Kütüphanenin kapıları 24 saat açık
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