Makam kapısı herkese açık

Göreve geldiği günden bu yana toplumun her kesimiyle iç içe olan, her an arasında olduğu vatandaşların dert, sorun ve taleplerini yüz yüze görüşüp dinleyerek çözüm üretme yolunda çaba gösteren Başkan Özaltun Beyşehir'de gönüllerin belediye başkanı haline geldi. Belediye Başkanı Murat Özaltun'un makam odası son zamanlarda ziyaretçi akınına uğruyor. Haftanın en az bir gününde makam kapısını vatandaşlara açan Özaltun, sıcak bir karşılamayla makam odasında kabul ettiği her yaştan vatandaşla görüşüp dinliyor. Özaltun'un makamında halkla buluştuğu anlarda Belediye'nin ilgili birim müdürleri de bulunuyor. Vatandaşlardan gelen talep, öneri, sorunlar bu şekilde ilgili birimlere anında intikal ettirilerek çözüm üretme noktasında çaba gösteriliyor.Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir'e hizmet üretirken vatandaş odaklı olarak bu çalışmaları yürüttüklerinin altını çizerken, "Zaten günün büyük bölümünde vatandaşlarımızın arasındayız. Gün içerisinde yaptığımız hizmetleri yerinde incelerken bir bakıyorsunuz yolda yürürken karşılaştığımız vatandaşlarımızla bir araya geliyor, bir bakıyorsunuz aynı şekilde esnafımızla buluşabiliyoruz. Katıldığımız açılış ve ziyaret programları ile de sürekli halkımızın arasında olmaya özen gösteriyoruz. Bunun dışında randevu alarak görüşme yapmak üzere belediyemizi ziyaret eden vatandaşlarımızı da makamda ağırlayarak talep ve sorunlarını, anlattıklarını dinliyoruz" dedi.Özaltun şunları da söyledi: "Bunu da yeterli görmüyoruz. Ve haftada bir gün 'makamda halk buluşması' adını verdiğimiz uygulamayla makam kapısını açarak vatandaşlarımızla biraraya gelmeye çalışıyoruz. Bu buluşmada kapıdan içeriye giren vatandaşımızın her türlü isteğini, problemini dinleyip ilgili birimlerimize aktarıyoruz. Zaten, birim müdürlerimizin de olduğu bu halk buluşması bu anlamda işimizi de kolaylaştırıyor. Genelde çarşamba günleri saat 16.00'da gerçekleştirdiğimiz bu makamda halk buluşmalarını, işlerimizin yoğun olduğu zamanlarda ya da ilçe dışında bulunduğumuz günler ise farklı günlerde de yapabiliyoruz. Amacımız; halkımıza en güzel hizmeti, onların talep, öneri ve istekleri doğrultusunda verebilmek. Onun için bu tür istişare programlarına, buluşmalara büyük özen gösteriyoruz."