Meram’da spor yatırımları hız kesmiyor

MERAM
Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirilen yatırımlarda vatandaşların spor yapabileceği alanlarda da düşünülüyor. Dr. Ahmet Özcan Caddesi üzerinde bulunan Rabia Spor Merkezi açıldığı günden bu yana vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. İçerisinde yüzme havuzu, sauna, buhar odası, bay bayan fitness alanları yer alan spor merkezi, bölge halkının spor ihtiyacını karşılama önemli bir rol oynuyor. Meram Belediyesi tarafından Uluırmak Ali Hoca Mahallesi'nde hizmete açılan Fahrünnisa Hatun Kültür Merkezi'nde bayanlara özel oluşturulan fitness salonuna üye olmak için kayıtlar devam ediyor. Açılışa hazırlanan Havzan Sosyal Tesisi'nde ise reformer cihazı Konya
'da ilk olarak hizmet verecek.