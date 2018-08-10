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Meram’da spor yatırımları hız kesmiyor

Meram Belediyesi’nin Uluırmak Ali Hoca Mahallesi’nde hizmete açtığı Fahrünnisa Hatun Kültür Merkezi’nde bayanlara özel oluşturulan fitness salonuna kayıtlar devam ediyor

Giriş Tarihi: 10.8.2018
Meram’da spor yatırımları hız kesmiyor
MERAM Belediyesi tarafından ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirilen yatırımlarda vatandaşların spor yapabileceği alanlarda da düşünülüyor. Dr. Ahmet Özcan Caddesi üzerinde bulunan Rabia Spor Merkezi açıldığı günden bu yana vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. İçerisinde yüzme havuzu, sauna, buhar odası, bay bayan fitness alanları yer alan spor merkezi, bölge halkının spor ihtiyacını karşılama önemli bir rol oynuyor. Meram Belediyesi tarafından Uluırmak Ali Hoca Mahallesi'nde hizmete açılan Fahrünnisa Hatun Kültür Merkezi'nde bayanlara özel oluşturulan fitness salonuna üye olmak için kayıtlar devam ediyor. Açılışa hazırlanan Havzan Sosyal Tesisi'nde ise reformer cihazı 'da ilk olarak hizmet verecek.
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Meram’da spor yatırımları hız kesmiyor
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