Meram’dan istihdam atağı!

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Belediyesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirilen Milli İstihdam Seferberliğini Meram'da etkili şekilde hayata geçirmek amacıyla hakekete geçti. Kamu ve sektör temsilcilerinin Meram Belediyesinde bir araya geldiği "Hedef Daha Çok İstihdam" toplantısında sorunun çözümü masaya yatırıldı. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru'nun başkanlık ettiği 'Daha çok istihdam' toplantısına İşkur İl Müdürü Emrah Keleş, Meram Milli Eğitim Müdürü Dursun Ali Kaban, PERDER Başkanı Habib Güngör ile perakende sektöründen yerel market zincirlerinin sahipleri katıldı.