Başkan’dan girişimci kadınlara tam destek

MERAM
Belediyesi ve Konya
Ovası Projesi Sosyal Gelişim Programı (KOPSOGEP) iş birliğiyle düzenlenen "Mutlu Kadın İle Sağlam Yarınlar" projesi, 20 kadın kursiyere verilen eğitimlerle Osmangazi Sosyal Tesisleri'nde devam ederken Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Meram Belediyesi olarak girişimci kadınlara her alanda destek veriyor olmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. Projenin kadınlara destek olma adına oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Toru, "20 kadın kursiyerimize Osmangazi Sosyal Tesisimizde verilen eğitimlerle devam ediyor. Proje kapsamında 18-50 yaş arasındaki kadın kursiyerlerimizin ev tekstili ve bebek giysileri üzerine eğitim alarak meslek edinmeleri amaçlanıyor. Eğitimlerimiz, 776 saat ev tekstili ve 256 saat bebek giysileri şeklinde olacak. Projede, kadınların özgüvenlerinin oluşmasına ve aile ekonomisine katkı sağlayabilecekleri şekilde eğitim almalarına olanak sağlanıyor" dedi.