Bozkır’ın ortasında bir vaha: Meram Millet Bahçesi

MERAM
Belediyesi tarafından kapsamlı bir düzenleme çalışması gerçekleştirilerek halka açılan Meram Millet Bahçesine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Farklı özellikleriyle dikkat çeken Millet Bahçesine adeta akın eden Konya
lılar, şehrin stresinden uzaklaşarak doğayla iç içe vakit geçiriyorlar. Meram Belediyesi tarafından 3 yıllık hummalı bir düzenleme çalışması sonucu Mayıs ayında hizmete açılan Meram Millet Bahçesi, Konyalılar tarafından yoğun ilgi görüyor. Hizmete açıldığı günden bu yana şehrin dört bir yanından misafirlerini ağırlayan 850 bin metrekarelik dev bahçe, özellikle hafta sonlarında vatandaşların şehrin stresinden uzaklaşarak aileleri ile birlikte vakit geçirmelerine imkan sağlıyor. "MERAM'DAKİ YEŞİL DOKUYU..."
Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, vatandaşların Meram Millet Bahçesine gösterdikleri teveccühten dolayı oldukça mutlu olduklarını ifade ederek, "Hızla gelişen şehrimizde; halkımızın özellikle yaz dönemlerinde ihtiyaç duyduğu doğal yeşil alanlar, sportif alanlar ve aktivite alanlarına yönelik fiziki düzenlemelerimizle farkındalık oluşturmaya devam ediyoruz. Konya'nın yeşil incisi Meram'da yeşil dokuyu daha da zenginleştirmeyi kendimize görev edindik. Hummalı bir çalışmanın ürünü olarak, 850.000 metrekarelik devasa bir alanda hemşehrilerimiz için gece-gündüz, soğuk-sıcak demeden ekiplerimizle seferber olduk ve Konya'da ilk defa böyle bir alanı oluşturarak Dutlu Millet Bahçesi olarak hizmete açtık. Vatandaşlarımız da açıldığı günden bu yana koruluğumuza büyük bir ilgi gösteriyorlar ve teşekkürlerini iletiyorlar. Güzel işleri güzel yapma gayreti, ibadet hükmündedir. Biz de buradan yola çıkarak ilçemizde güzel işler yapma gayretindeyiz. Bu bahçemiz de bu anlayışımızın bir ürünüdür" şeklinde konuştu.