Çiftçiye Konya Şeker’den çift avans

AVANS
ödemeleriyle çiftçinin yüzünü güldüren Konya
Şeker, Kurban Bayramı öncesinde de her yıl Ağustos ayı içerisinde yaptığı sulama avansı ödemesi ile Bayram Avansını birleştirerek iki avans ödemesini tek seferde gerçekleştirdi. 44 Milyon 163 Bin lira üreticilerinin hesabına geçti. Türkiye'nin üreten gücü Konya Şeker, üreticisini desteklemeye devam ediyor. Ramazan Bayramı öncesi iki avansı birleştirerek üreticiye iki avans ödemesini tek seferde gerçekleştiren Konya Şeker, üreticilerin bayram öncesi nakit sıkıntısı çekmeden Bayramı huzur içinde karşılamaları için Kurban Bayramı öncesinde de her yıl Ağustos ayı içerisinde yaptığı sulama avansı ödemesi ile Bayram Avansını birleştirerek iki avans ödemesini tek seferde gerçekleştirdi. 14 Ağustos 2018 Salı günü üreticilerin hesabına yatırılan toplam 44 Milyon 163 Bin liralık Sulama ve Bayram Avansı ile birlikte Konya Şeker'in 2018-19 kampanya döneminde ödediği ayni ve nakdi avansın toplam tutarı da 245 milyon 225 bin lirayı aştı.