Göl kenarına bisiklet yolu

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göl kenarındaki sahil bandına bisiklet ve yürüyüş yolu yapılacak. Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir Gölü sahil şeridinde yürütülecek yeniden düzenleme çalışmalarıyla Vuslat Parkı'ndaki helikopter pisti ile İçerişehir Mahallesi'ndeki eski Hükümet Konağı arasındaki kesimin EPDM zeminli bisiklet ve yürüyüş yolu haline getirileceğini söyledi.Yaklaşık 2,5 kilometre mesafedeki kıyı şeridinde aydınlatma sistemi de kurulacağını belirten Özaltun, projeyle ilgili şu ayrıntılara yer verdi: "Bisiklet ve yaya yolu projemiz ihaleye çıktı. İşi üstlenen firma tarafından çalışmalar başlatılacak. Proje kapsamında Sevgi Adası ile Jandarma burnu olarak bilinen bölgede "Beyşehir" yazılı ışıklandırma sistemi de kurulacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte göl kenarındaki sahil bandımızın çehresini değiştirmiş olacağız. Çocuklarımız ve gençlerimiz için burada bisikletleriyle sürüş yapabilecekleri bir gezi alanı oluşacak. Ailelerimiz ve ziyaretçilerimiz için göl kenarındaki bu yaya yollarında yürüyüş yapmak daha keyifli hale gelecek."